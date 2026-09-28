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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 38
Al-Waqi'ah
38
56:38
لاصحاب اليمين ٣٨
لِّأَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٣٨
لِّأَصۡحَٰبِ
ﲛ
ٱلۡيَمِينِ
ﲜ
٣٨
ﲝ
Para os que estiverem à direita.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.