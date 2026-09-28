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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 27
Al-Waqi'ah
27
56:27
واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ٢٧
وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ ٢٧
وَأَصۡحَٰبُ
ﱳ
ٱلۡيَمِينِ
ﱴ
مَآ
ﱵ
أَصۡحَٰبُ
ﱶ
ٱلۡيَمِينِ
ﱷ
٢٧
ﱸ
E o (grupo) dos que estiverem à direita - E quem são os que estarão à direita?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.