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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 26
Al-Waqi'ah
26
56:26
الا قيلا سلاما سلاما ٢٦
إِلَّا قِيلًۭا سَلَـٰمًۭا سَلَـٰمًۭا ٢٦
إِلَّا
ﱮ
قِيلٗا
ﱯ
سَلَٰمٗا
ﱰ
سَلَٰمٗا
ﱱ
٢٦
ﱲ
A não ser as palavras: Paz! Paz!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.