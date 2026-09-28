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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 25
Al-Waqi'ah
25
56:25
لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما ٢٥
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًۭا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥
لَا
ﱧ
يَسۡمَعُونَ
ﱨ
فِيهَا
ﱩ
لَغۡوٗا
ﱪ
وَلَا
ﱫ
تَأۡثِيمًا
ﱬ
٢٥
ﱭ
Não ouvirão, ali, frivolidades, nem (haverá) qualquer pestilência,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.