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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 18
Al-Waqi'ah
18
56:18
باكواب واباريق وكاس من معين ١٨
بِأَكْوَابٍۢ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍۢ مِّن مَّعِينٍۢ ١٨
بِأَكۡوَابٖ
ﱆ
وَأَبَارِيقَ
ﱇ
وَكَأۡسٖ
ﱈ
مِّن
ﱉ
مَّعِينٖ
ﱊ
١٨
ﱋ
Com taças, jarras, e ânforas, cheias de néctares (provindos dos mananciais celestes),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.