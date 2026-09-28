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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 17
Al-Waqi'ah
17
56:17
يطوف عليهم ولدان مخلدون ١٧
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ ١٧
يَطُوفُ
ﱁ
عَلَيۡهِمۡ
ﱂ
وِلۡدَٰنٞ
ﱃ
مُّخَلَّدُونَ
ﱄ
١٧
ﱅ
Onde lhes servirão jovens (de frescores) imortais.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.