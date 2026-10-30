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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 38
Al-Qiyamah
38
75:38
ثم كان علقة فخلق فسوى ٣٨
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨
ثُمَّ
ﲗ
كَانَ
ﲘ
عَلَقَةٗ
ﲙ
فَخَلَقَ
ﲚ
فَسَوَّىٰ
ﲛ
٣٨
ﲜ
Que logo se converteu em algo que se agarra, do qual Deus o criou, aperfeiçoando-lhes as formas.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.