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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 37
Al-Qiyamah
37
75:37
الم يك نطفة من مني يمنى ٣٧
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةًۭ مِّن مَّنِىٍّۢ يُمْنَىٰ ٣٧
أَلَمۡ
ﲐ
يَكُ
ﲑ
نُطۡفَةٗ
ﲒ
مِّن
ﲓ
مَّنِيّٖ
ﲔ
يُمۡنَىٰ
ﲕ
٣٧
ﲖ
Não foi a sua origem uma gota de esperma ejaculada
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.