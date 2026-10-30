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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 34
Al-Qiyamah
34
75:34
اولى لك فاولى ٣٤
أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ٣٤
أَوۡلَىٰ
ﲁ
لَكَ
ﲂ
فَأَوۡلَىٰ
ﲃ
٣٤
ﲄ
E ai de ti (ó homem),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.