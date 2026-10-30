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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 33
Al-Qiyamah
33
75:33
ثم ذهب الى اهله يتمطى ٣٣
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ ٣٣
ثُمَّ
ﱻ
ذَهَبَ
ﱼ
إِلَىٰٓ
ﱽ
أَهۡلِهِۦ
ﱾ
يَتَمَطَّىٰٓ
ﱿ
٣٣
ﲀ
Então, envaidecido, dirigiu-se aos seus.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.