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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 31
Al-Qiyamah
31
75:31
فلا صدق ولا صلى ٣١
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ٣١
فَلَا
ﱲ
صَدَّقَ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
صَلَّىٰ
ﱵ
٣١
ﱶ
Porque não fez caridades, nem orou.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.