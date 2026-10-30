Несчастья соберутся воедино и плотно обступят умирающего. Наступит важнейшее событие в его жизни, и грусть станет обуревать им. Его душе будет велено покинуть тело, и она отделится от него и будет пригнана к Всевышнему Аллаху, где сознается в совершенных деяниях и получит заслуженное воздаяние. Этим напоминанием Аллах призвал людей удерживать свои души от всего, что обрекает их на погибель, и стремиться к тому, что обеспечивает им спасение. Однако упрямцы, которые противятся истине и не внимают знамениям Аллаха, продолжают упорствовать в своем заблуждении и неверии.