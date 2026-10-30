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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 27
Al-Qiyamah
27
75:27
وقيل من راق ٢٧
وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍۢ ٢٧
وَقِيلَ
ﱠ
مَنۡۜ
ﱡﱢ
رَاقٖ
ﱣ
٢٧
ﱤ
E for dito: Haverá, acaso, algum exorcista (que te livre disto)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.