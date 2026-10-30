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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 26
Al-Qiyamah
26
75:26
كلا اذا بلغت التراقي ٢٦
كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ٢٦
كـَلَّآ
ﱛ
إِذَا
ﱜ
بَلَغَتِ
ﱝ
ٱلتَّرَاقِيَ
ﱞ
٢٦
ﱟ
Sim! Quando a alma lhe subir à garganta,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.