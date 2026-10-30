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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 24
Al-Qiyamah
24
75:24
ووجوه يوميذ باسرة ٢٤
وَوُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌۭ ٢٤
وَوُجُوهٞ
ﱑ
يَوۡمَئِذِۭ
ﱒ
بَاسِرَةٞ
ﱓ
٢٤
ﱔ
E também haverá, no Dia, rostos sombrios.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.