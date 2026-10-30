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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 22
Al-Qiyamah
22
75:22
وجوه يوميذ ناضرة ٢٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاضِرَةٌ ٢٢
وُجُوهٞ
ﱉ
يَوۡمَئِذٖ
ﱊ
نَّاضِرَةٌ
ﱋ
٢٢
ﱌ
No Dia, haverá semblantes risonhos,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.