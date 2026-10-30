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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 20
Al-Qiyamah
20
75:20
كلا بل تحبون العاجلة ٢٠
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ٢٠
كـَلَّا
ﱁ
بَلۡ
ﱂ
تُحِبُّونَ
ﱃ
ٱلۡعَاجِلَةَ
ﱄ
٢٠
ﱅ
Qual! Mas, ó humanos, preferis a vida efêmera,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.