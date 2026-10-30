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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 19
Al-Qiyamah
19
75:19
ثم ان علينا بيانه ١٩
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ١٩
ثُمَّ
ﳘ
إِنَّ
ﳙ
عَلَيۡنَا
ﳚ
بَيَانَهُۥ
ﳛ
١٩
ﳜ
Logo, certamente, a Nós compete a sua elucidação.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.