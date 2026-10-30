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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 17
Al-Qiyamah
17
75:17
ان علينا جمعه وقرانه ١٧
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ١٧
إِنَّ
ﳎ
عَلَيۡنَا
ﳏ
جَمۡعَهُۥ
ﳐ
وَقُرۡءَانَهُۥ
ﳑ
١٧
ﳒ
Porque a Nós incumbe a sua complicação e a sua recitação;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.