Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 16
Al-Qiyamah
16
75:16
لا تحرك به لسانك لتعجل به ١٦
لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ١٦
لَا
ﳇ
تُحَرِّكۡ
ﳈ
بِهِۦ
ﳉ
لِسَانَكَ
ﳊ
لِتَعۡجَلَ
ﳋ
بِهِۦٓ
ﳌ
١٦
ﳍ
Não movas a língua com respeito (ao Alcorão) para te apressares (para sua revelação),
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.