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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 15
Al-Qiyamah
15
75:15
ولو القى معاذيره ١٥
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ١٥
وَلَوۡ
ﳃ
أَلۡقَىٰ
ﳄ
مَعَاذِيرَهُۥ
ﳅ
١٥
ﳆ
Ainda que apresente quantas escusas puder.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.