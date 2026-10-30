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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Aia 13
Al-Qiyamah
13
75:13
ينبا الانسان يوميذ بما قدم واخر ١٣
يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٣
يُنَبَّؤُاْ
ﲶ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲷ
يَوۡمَئِذِۭ
ﲸ
بِمَا
ﲹ
قَدَّمَ
ﲺ
وَأَخَّرَ
ﲻ
١٣
ﲼ
Dia em que o homem será inteirado de tudo quanto fez e tudo quanto deixou de fazer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.