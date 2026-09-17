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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Aia 88
Al-Qasas
88
28:88
ولا تدع مع الله الاها اخر لا الاه الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ٨٨
وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨
وَلَا
ﱺ
تَدۡعُ
ﱻ
مَعَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
إِلَٰهًا
ﱾ
ءَاخَرَۘ
ﱿﲀ
لَآ
ﲁ
إِلَٰهَ
ﲂ
إِلَّا
ﲃ
هُوَۚ
ﲄﲅ
كُلُّ
ﲆ
شَيۡءٍ
ﲇ
هَالِكٌ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
وَجۡهَهُۥۚ
ﲊﲋ
لَهُ
ﲌ
ٱلۡحُكۡمُ
ﲍ
وَإِلَيۡهِ
ﲎ
تُرۡجَعُونَ
ﲏ
٨٨
ﲐ
E não invoqueis, à semelhança de Deus, outra divindade, porque não há mais divindades além d'Ele! Tudo perecerá, exceto o Seu Rosto Seu é o Juízo, e a Ele retornareis!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.