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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qasas Aia 86
Al-Qasas
86
28:86
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ٨٦
وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًۭا لِّلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَمَا
ﱖ
كُنتَ
ﱗ
تَرۡجُوٓاْ
ﱘ
أَن
ﱙ
يُلۡقَىٰٓ
ﱚ
إِلَيۡكَ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
رَحۡمَةٗ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّكَۖ
ﱠﱡ
فَلَا
ﱢ
تَكُونَنَّ
ﱣ
ظَهِيرٗا
ﱤ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱥ
٨٦
ﱦ
E não esperavas que te fosse revelado o Livro; foi-o, devido à misericórdia do teu Senhor. Não sirvas, pois, de amparoaos incrédulos!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.