Всевышний поведал о том, что в Священном Коране содержатся мудрые предписания с разъяснениями того, что дозволено, и того, что запрещено. Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, было вменено в обязанность донести это Писание до обитателей земли и призвать людей и джиннов выполнять коранические предписания. И если Премудрый Создатель обременил Своих рабов обязанностями, то это значит, что он никогда не оставит их без вознаграждения и наказания. В мирской жизни воздаяние не может быть справедливым, и поэтому Всевышний Аллах непременно вернет людей туда, откуда они пришли, дабы праведники получили вознаграждение, а грешники вкусили наказание. О Мухаммад! Отныне людям известен прямой путь, и если они последуют за тобой, то непременно обретут великий удел и вечное преуспеяние. Если же они ослушаются тебя, отвергнут божественное руководство и отдадут предпочтение заблуждению, то у них не останется ни единого шанса оправдаться перед Всемогущим Господом. И тогда твой Господь подвергнет их лютой каре, потому что Он ведает обо всем сокровенном и очевидном. Он подтверждает правоту одних и изобличает во лжи других. Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь, и тех, кто находится в явном заблуждении. Одним из тех, кто ступил на прямой путь, был посланник Аллаха, а его врагами и супостатами были и остаются нечестивцы, которые сами блуждают во мраке заблуждения и вводят в заблуждение других.