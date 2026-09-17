[ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ] وه تۆ بهم ماڵ و سهروهت و سامانهى خواى گهوره پێى بهخشیویت ههوڵ بده بۆ قیامهتت و به هۆیهوه خوای گهوره له خۆت ڕازی بكه [ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ] وه بهشی خۆتیش له دونیا لهبیر مهكه له خواردن و خواردنهوهو پۆشاك بهڵام له حهڵاڵدا (خواى گهوره مافى بهسهرتهوه ههیه، وه خۆت و منداڵ و خێزان و میوانت مافیان بهسهرتهوه ههیه مافى ههمووان بده، بهڵام ههوڵى سهرهكیت با بۆ قیامهت بێت، چونكه دونیا كهم و كورتهو دهبڕێتهوه، بهڵام قیامهت ههمیشهیی و نهبڕاوهیه) [ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ] وه تۆ چاكهكار به بۆ بهندهكانی خوا چۆن خوای گهوره چاكهی لهگهڵ تۆدا كردووه [ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ] وه تۆ ئاشووب له زهویدا مهنێرهوهو خراپهكارى مهكه [ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) ] به دڵنیایى خوای گهوره ئهو كهسانهی خۆش ناوێ كه ئاشووبگێڕن.