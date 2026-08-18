Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
قَتَلۡتُ
مِنۡهُمۡ
نَفۡسٗا
فَأَخَافُ
أَن
يَقۡتُلُونِ
٣٣
Disse (Moisés): Ó Senhor meu, em verdade, matei um homem deles e temo que me matem!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی پهروهردگار من كاتی خۆی كهسێكم لێ كوشتوون [
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣)
] وه لهوه ئهترسێم كه ئهوانیش من بكوژنهوهو تۆڵهم لێ بسهنن.