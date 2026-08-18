Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
أَلۡقِ
عَصَاكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهَا
تَهۡتَزُّ
كَأَنَّهَا
جَآنّٞ
وَلَّىٰ
مُدۡبِرٗا
وَلَمۡ
يُعَقِّبۡۚ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَقۡبِلۡ
وَلَا
تَخَفۡۖ
إِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡأٓمِنِينَ
٣١
Arroja teu cajado! E quando o viu agitar-se como uma serpente, virou-se em fuga, sem se voltar. (Foi-lhe dito): ÓMoisés, aproxima-te e não temas, porque és um dos que estão a salvo.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{گۆچانهكهى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهبێت به مار!} [
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
] وه ئهو گۆچانهی بهدهستتهوهیه فڕێی بده تا موعجیزهیهكت نیشان بدهم كه فڕێی دا بوو به مارێكی زۆر گهوره [
فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
] كاتێك بینى ئهو ماره ئهجوولایهوه زۆر بهخێرایی وه زۆر گهوره بوو وهكو جنی، ئهگهیشت به ههر تاوێرو بهردێكى گهوره قوتى دهدا [
وَلَّى مُدْبِرًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی بینی یهكسهر ڕایكردو پشتی ههڵكردو ڕۆی [
وَلَمْ يُعَقِّبْ
] وه ئاوڕی نهدایهو نهگهڕایهوه له ترسا [
يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- وهره بگهڕێرهوهو مهترسێ [
إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١)
] تۆ ئهمینی و هیچ زیانێك به تۆ ناگات.