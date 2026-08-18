Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qasas 28:29
Al-Qasas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
قَضَىٰ
مُوسَى
ٱلۡأَجَلَ
وَسَارَ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ءَانَسَ
مِن
جَانِبِ
ٱلطُّورِ
نَارٗاۖ
قَالَ
لِأَهۡلِهِ
ٱمۡكُثُوٓاْ
إِنِّيٓ
ءَانَسۡتُ
نَارٗا
لَّعَلِّيٓ
ءَاتِيكُم
مِّنۡهَا
بِخَبَرٍ
أَوۡ
جَذۡوَةٖ
مِّنَ
ٱلنَّارِ
لَعَلَّكُمۡ
تَصۡطَلُونَ
٢٩
E quando Moisés cumpriu o término e viajava com a sua família, percebeu, ao longe, um fogo, ao lado do monte (Sinai) e disse à sua família: Aguardai aqui, porque vejo fogo. Quiçá vos diga do que se trata ou traga umas brasas para vosaquecerdes.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێتهوه بۆ ميسر} [
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ
] كاتێك كه موسى ماوهكهی تهواو كرد، ده ساڵی ڕێكی تهواو كردووه نهك ههشتهكه وهكو له (بوخاری)دا هاتووه [
وَسَارَ بِأَهْلِهِ
] وه تامهزرۆى وڵات و كهسوكارى بوو، ویستى به نهێنى بگهڕێتهوه بۆ میصر، وه ههندێك مهڕیشى پێ بوو كه غهزورى پێیدا بوو هێنایهوه بۆ میصر، وه خێزانهكهیشى پێبوو لهشهوێكى زستانى ساردى باراناوى تاریكدا، چهندێك ههوڵى دهدا ئاگرى بۆ ناكرایهوه [
آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
] پێشتریش له سوورهتی (طه) باس كرا لهلای كێوی (طور)هوه له دوورهوه ئاگرێكی بینی [
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
] به خێزانهكهی وت ئێوه لێره بمێننهوه [
إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
] به دڵنیایى من ئاگرێكم بینیوه [
لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ
] ئهچمه سهر ئهو ئاگره بهڵكو ئهگهر كهسێكی لێ بوو ههواڵێكتان بۆ بێنمهوه، چونكه رێگایان ون كردبوو [
أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
] یاخود پشكۆیهك له ئاگرهكه دێنم [
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩)
] بهڵكو ئاگری پێ بكهینهوهو خۆمانی پێ گهرم بكهینهوه.