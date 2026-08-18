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Tafsir: Al-Qasas 28:26
Al-Qasas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا
يَٰٓأَبَتِ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
إِنَّ
خَيۡرَ
مَنِ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ٱلۡقَوِيُّ
ٱلۡأَمِينُ
٢٦
Uma delas disse, então: Ó meu pai, emprega-o, porque é o melhor que poderás empregar, pois é forte e fiel.
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Al-Sa'di
Пусть этот человек останется у нас и пасет наших овец за плату. Трудно будет найти более подходящего работника, потому что он силен и достоин доверия. Именно эти качества являются самыми ценными в любом работнике. Он должен быть достаточно силен или умен для того, чтобы справиться со своей работой, и должен заслуживать доверие. Каждый работодатель должен нанимать работников, обладающих этими прекрасными качествами. Если же работник не обладает хотя бы одним из них, то в его работе всегда будут недостатки. Девушка увидела, как живо и энергично Муса поил их овец возле колодца, и поняла, что он заслуживает доверия, потому что только верный и надежный человек может сжалиться над двумя беззащитными женщинами и бескорыстно помочь им напоить скотину, испрашивая вознаграждения только у Всевышнего Аллаха.