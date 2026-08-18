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Tafsir: Al-Qasas 28:23
Al-Qasas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
وَرَدَ
مَآءَ
مَدۡيَنَ
وَجَدَ
عَلَيۡهِ
أُمَّةٗ
مِّنَ
ٱلنَّاسِ
يَسۡقُونَ
وَوَجَدَ
مِن
دُونِهِمُ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
تَذُودَانِۖ
قَالَ
مَا
خَطۡبُكُمَاۖ
قَالَتَا
لَا
نَسۡقِي
حَتَّىٰ
يُصۡدِرَ
ٱلرِّعَآءُۖ
وَأَبُونَا
شَيۡخٞ
كَبِيرٞ
٢٣
E quando chegou à aguada de Madian, achou nela um grupo de pessoas que dava de beber (ao rebanho), e viu duasmoças que aguardavam, afastadas, por seu turno. Perguntou-lhes: Que vos ocorre? Responderam-lhe: Não podemos dar debeber (ao nosso rebanho), até que os pastores se tenham retirado, (e temos nós de fazer isso) porque o nosso pai édemasiado idoso.
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{ههواڵ و بهسهرهاتى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و دوو كچه شوانهكه} [
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ
] وه كاتێك كه گهیشته سهر ئاوێك كه له (مهدیهن) بیریان ههبوو شوانهكان مهڕیان دههێناو ئاویان دهدا [
وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
] خهڵكانێكی زۆری بینی لهوێ ئاو به ئاژهڵهكانیان ئهدهن [
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
] وه له دووریشهوه له دوای ههموویانه دوو ئافرهتی بینی كه ڕێگری له ئاژهڵهكانیان ئهكهن و نایهلن بچنه پێشهوه بۆ سهر ئاوهكه [
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهزهیى پێیاندا هاتهوهو پێى وتن: ئێوه چیتانه بۆ نایهلن ئاژهڵهكانتان بچێته سهر ئاوهكهو ئاویان نادهن؟ [
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
] وتیان: عادهتی ئێمه وایه ئاو به ئاژهڵهكانمان نادهین و پهله ناكهین تا خهڵكی ههمووی ئاو به ئاژهڵی خۆیان ئهدهن و چۆڵ ئهبێ بۆ ئهوهی تێكهڵیان نهبین [
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣)
] وه باوكیشمان پیاوێكی به تهمهن و بهساڵاچووهو توانای ئهوهی نیه كه ئاو به ئاژهڵهكان بدات