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Tafsir: Al-Qasas 28:2
Al-Qasas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱلۡكِتَٰبِ
ٱلۡمُبِينِ
٢
Estes são os versículos do Livro lúcido.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.