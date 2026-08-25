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Tafsir: Al-Qamar 54:39
Al-Qamar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٣٩
Sofrei, pois o Meu castigo e a Minha admoestação!
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Qiraat
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na wakaambiwa, «Onjeni adhabu yangu niliyowateremshia nyinyi kwa sababu ya ukafiri wenu na ukanushaji wenu onyo langu alilowaonya nalo Lūṭ, amani imshukie.