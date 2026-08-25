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Tafsir: Al-Qamar 54:38
Al-Qamar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
صَبَّحَهُم
بُكۡرَةً
عَذَابٞ
مُّسۡتَقِرّٞ
٣٨
E, ao amanhecer, surpreendeu-os um castigo, que se tornou perene.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
قال الله تعالى :
( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر )
أي : لا محيد لهم عنه ، ولا انفكاك لهم منه