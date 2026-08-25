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Tafsir: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
E (Lot) já os havia admoestado, quanto ao Nosso castigo; porém, duvidaram das admoestações.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.