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Tafsir: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
Dizendo: Quê! Acaso, haveremos de seguir um homem solitário, surgido dentre nós? Cairíamos, então, em extravio e naloucura!
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Tafseer Jalalayn
﴿فَقَالُوۤا۟ أَبَشَرࣰا﴾ مَنْصُوب عَلَى الِاشْتِغَال ﴿مِّنَّا وَ ٰحِدࣰا﴾ صِفَتَانِ لبَشَرًا ﴿نَّتَّبِعُهُۥۤ﴾ مُفَسِّر لِلْفِعْلِ النَّاصِب لَهُ وَالِاسْتِفْهَام بِمَعْنَى النَّفْي الْمَعْنِيّ كَيْفَ نَتَّبِعهُ وَنَحْنُ جَمَاعَة كَثِيرَة وَهُوَ وَاحِد مِنَّا وَلَيْسَ بِمَلَكٍ أَيْ لَا نَتَّبِعهُ ﴿إِنَّاۤ إِذࣰا﴾ إِنِ اتَّبَعْنَاهُ ﴿لَّفِی ضَلَـٰلࣲ﴾ ذَهَاب عَنْ الصَّوَاب ﴿وَسُعُرٍ ٢٤﴾ جُنُون