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Tafsir: Al-Qamar 54:13
Al-Qamar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
عَلَىٰ
ذَاتِ
أَلۡوَٰحٖ
وَدُسُرٖ
١٣
E o conduzimos (Noé) em uma arca, de tábuas encavilhadas,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣)
] وە نوح و صلى الله علیه وسلم باوەڕدارانمان هەڵگرت لەسەر ئەو لەوح و دارانە (دُسُر) واتە: كەشتییەكە كە لە دارو بزمار پێكهاتبوو .