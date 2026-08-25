Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qamar 54:11
Al-Qamar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
أَبۡوَٰبَ
ٱلسَّمَآءِ
بِمَآءٖ
مُّنۡهَمِرٖ
١١
Então abrimos as portas do céu, com água torrencial (que fizemos descer).
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 54:10 a 54:11
У меня нет больше сил сражаться с ними. Лишь немногие поверили мне, и нас так мало, что мы не можем противостоять целому народу язычников. Помоги же мне, Господи! В другом кораническом откровении сообщается, что Нух взмолился: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (71:26). Аллах ответил на его мольбу и помог ему одолеть язычников. Всевышний сказал: