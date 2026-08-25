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Tafsir: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
رَبَّهُۥٓ
أَنِّي
مَغۡلُوبٞ
فَٱنتَصِرۡ
١٠
Então ele invocou seu Senhor, dizendo: Estou vencido! Socorre-me!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.