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Al-Qalam
46
68:46
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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Acaso lhes exiges recompensa e por isso lhes pesa o débito?
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون)