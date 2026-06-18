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Al-Qalam
39
68:39
ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩
أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑ
ﳒ
ﳓ
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
Ou possuís, acaso, a Nossa promessa formal, até ao Dia da Ressurreição, de conseguirdes tudo o que desejardes?
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَمۡ لَكُمۡ أَیۡمَـٰنٌ﴾ عُهُود ﴿عَلَیۡنَا بَـٰلِغَةٌ﴾ وَاثِقَة ﴿إِلَىٰ یَوۡمِ ٱلۡقِیَـٰمَةِ﴾ مُتَعَلِّق مَعْنَى بِعَلَيْنَا وَفِي هَذَا الْكَلَام مَعْنَى الْقَسَم أَيْ أَقْسَمْنَا لَكُمْ وَجَوَابه ﴿إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ ٣٩﴾ بِهِ لِأَنْفُسِكُمْ