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Al-Qalam
37
68:37
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
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Ou, acaso, tendes algum livro em que aprendeis,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧)
] یاخود ئایا ئێوه كتابێكتان لهبهردهستدایه كه تیایدا بیخوێننهوه ئهوهی كه گوێڕایهڵی خوا ئهكات و موسڵمان بووه وهك ئهو كهسه وایه كه خراپهكارهو لهسهر كوفر بهردهوامه، شتی واتان ههیه؟ بێگومان نهخێر.