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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Aia 36
Al-Mutaffifin
36
83:36
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ٣٦
هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٣٦
هَلۡ
ﱌ
ثُوِّبَ
ﱍ
ٱلۡكُفَّارُ
ﱎ
مَا
ﱏ
كَانُواْ
ﱐ
يَفۡعَلُونَ
ﱑ
٣٦
ﱒ
Acaso, os incrédulos não serão punidos, por tudo quanto tiverem cometido?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.