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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Aia 35
Al-Mutaffifin
35
83:35
على الارايك ينظرون ٣٥
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ٣٥
عَلَى
ﱈ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﱉ
يَنظُرُونَ
ﱊ
٣٥
ﱋ
E, reclinados sobre almofadas, observarão.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.