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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Aia 30
Al-Mutaffifin
30
83:30
واذا مروا بهم يتغامزون ٣٠
وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣٠
وَإِذَا
ﳑ
مَرُّواْ
ﳒ
بِهِمۡ
ﳓ
يَتَغَامَزُونَ
ﳔ
٣٠
ﳕ
E quando passavam junto a eles, piscavam os olhos, uns para os outros,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.