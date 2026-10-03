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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Aia 3
Al-Mutaffifin
3
83:3
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ٣
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣
وَإِذَا
ﲯ
كَالُوهُمۡ
ﲰ
أَو
ﲱ
وَّزَنُوهُمۡ
ﲲ
يُخۡسِرُونَ
ﲳ
٣
ﲴ
Porém, quando eles medem ou pesam para os demais, burlam-nos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.