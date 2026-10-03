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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Aia 22
Al-Mutaffifin
22
83:22
ان الابرار لفي نعيم ٢٢
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ٢٢
إِنَّ
ﲣ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﲤ
لَفِي
ﲥ
نَعِيمٍ
ﲦ
٢٢
ﲧ
Em verdade, os piedosos estarão em deleite,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.