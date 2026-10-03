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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Mutaffifin Aia 21
Al-Mutaffifin
21
83:21
يشهده المقربون ٢١
يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ٢١
يَشۡهَدُهُ
ﲠ
ٱلۡمُقَرَّبُونَ
ﲡ
٢١
ﲢ
Atestado por aqueles que estão próximos (ao seu Senhor).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.