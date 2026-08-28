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Tafsir: Al-Mursalat 77:7
Al-Mursalat
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
تُوعَدُونَ
لَوَٰقِعٞ
٧
De que o que vos é prometido está iminente!
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ﴾ أَيْ يَا كُفَّار مَكَّة مِنْ الْبَعْث وَالْعَذَاب ﴿لَوَ ٰقِعࣱ ٧﴾ كَائِن لَا مَحَالَة