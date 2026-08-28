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Tafsir: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
Comei e bebei, com proveito, pelo bem que fizestes!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ويقال لهم:
{ كُلُوا وَاشْرَبُوا }
من المآكل الشهية، والأشربة اللذيذة
{ هَنِيئًا }
أي: من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل،
{ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }
فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم المقيم، وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله،